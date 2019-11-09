Трамп заявил, что в случае участия в выборах Блумберг только навредит Байдену

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг только навредит бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, если включится в президентскую гонку на стороне Демократической партии. Такое мнение американский лидер выразил в пятницу во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

«Я давно знаю Майкла [Блумберга], если вы посмотрите назад… Он говорил много хорошего о Трампе <…> Он стал просто ничем <…> Он не добьется успеха. Думаю, он на самом деле навредит Байдену <…> Маленький Майкл провалится», — сказал он. «Нет никого, против кого мне больше бы хотелось баллотироваться, чем против маленького Майкла», — добавил американский лидер.

В четверг газета The New York Times сообщила, что Блумберг может баллотироваться в президенты США. По данным издания, бывший мэр Нью-Йорка намерен подать документы, чтобы его кандидатура была представлена на первичных выборах в штате Алабама. Они, как планируется, состоятся в марте 2020 года. Срок, отведенный на регистрацию кандидатов, истекает в пятницу по местному времени.

В марте Блумберг заявил, что после раздумий решил не вступать в президентскую гонку. По сведениям издания, сейчас он вновь рассматривает такую возможность и пока не принял окончательного решения. Блумберг уведомил ряд политиков, представляющих Демократическую партию, о том, что может вступить в гонку. По оценке издания, экс-мэр Нью-Йорка может стать сильным соперником для бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.(ТАСС)