Трамп заявил, что у США есть оружие информация о котором не разглашается

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о проведенной полной модернизации ядерных сил страны, а также о принятии на вооружение нового военного оборудования. Американский лидер выступал на церемонии, во время которой генерал Марк Милли сменил Джозефа Данфорда на посту председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США.

«Вооруженные силы Америки стали еще более мощными, чем когда-либо, и становятся все сильнее. У нас есть новейшее [военное] оборудование, у нас также есть оборудование, информацию о котором мы не разглашаем, о нем никто никогда даже и не слышал. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы — что-то совершенно новое, а что-то было обновлено», — сказал глава государства.