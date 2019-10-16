Трамп заявил, что турецкая операция в Сирии – не проблема США

Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкая операция на северо-востоке Сирии – не проблема США, сообщает Голос Америки.

Выступая в среду утром в Овальном кабинете вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой, Трамп добавил, что не видит проблемы в том, что Россия оказывает поддержку Дамаску, и отметил, что курды, защищающие свою территорию от турецких сил, «не ангелы».

И республиканцы, и демократы резко критикуют решение Трампа отвести американские войска из района, где идет турецкая операция против курдов, которые были союзниками США в борьбе с «Исламским государством».

Трамп также сказал журналистам, что лучше вводить санкции против Турции, чем вовлекать американские войска в конфликт.

Отвечая на вопрос, стало ли для неого неожиданностью решение Эрдогана провести военную операцию в Сирии, Трамп заявил, что это не так. Повторив ранее высказанные им слова о том, что курды «не ангелы», президент напомнил об исторических связях между Сирией и СССР, а сегодня между Сирией и Россией. Трамп также сказал, что Курдская рабочая партия является террористической организацией, сравнив ее с ИГ.

Президент вновь озвучил свое стремление вернуть на родину дислоцированных в Сирии американских военных.

Одновременно Дональд Трамп подчеркнул заслуги своей администрации в деле укрепления и обновления вооруженных сил США.

Президент выразил убеждение в успешности предстоящей встречи вице-президента Пенса и госсекретаря Помпео с лидером Турции с целью разрешения кризиса.