Трамп заявил, что талибы осознали свою ошибку, но не знают, как вернуться к переговорам

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что представители радикального движения «Талибан» осознали свою ошибку, которая привела к срыву мирных переговоров, и теперь не знают, как исправить ситуацию и вернуться к диалогу. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в субботу на своей странице в Twitter.

«Талибан» никогда не получал таких ударов, какие он получает прямо сейчас. Убийство 12 человек, в том числе… американского солдата, было плохой идеей. Есть намного более удачные способы вести переговоры. «Талибан» знает, что они совершили большую ошибку, и они понятия не имеют, как исправить ситуацию», — заявил он.

5 сентября в Кабуле прогремел взрыв, бомбу в действие привел террорист-смертник. Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан». В результате теракта погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий, участвовавший в миссии НАТО «Решительная поддержка», а также военнослужащий из Румынии. (ТАСС)