Трамп заявил, что США стали лидером по производству энергии

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты стали «производителем энергии номер один в мире».

«Поскольку за последние несколько лет мы добились больших успехов в области энергетики <…>, мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь являемся производителем энергии номер один в мире», — написал он на своей странице в Twitter.

Трамп также отметил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока. «На самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы поможем нашим союзникам», — отметил он.

Как заявил в четверг американский министр энергетики Рик Перри, Соединенные Штаты к концу нынешнего года смогут повысить свой потенциал по экспорту сжиженного природного газа на 150% по сравнению с концом 2018 года благодаря новым проектам. Он также добавил, что США в следующем году впервые со времен администрации 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961) «станут чистым экспортером энергоресурсов».(ТАСС)