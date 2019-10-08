Трамп заявил, что США разрабатывают «невероятные новые вооружения»

США разрабатывают «невероятные новые вооружения», в том числе подводные лодки новейшего образца. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Из слов президента следовало, что в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

«Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, — утверждал президент США. — Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то [из новых систем] мы демонстрируем, а что-то нет».

США, отметил он, развивают и обновляют ядерные вооружения.

«Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать, — заявил Трамп. — Надеюсь, нам никогда не придется их использовать».