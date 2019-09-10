Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая

Американская администрация вынуждена была заняться перестройкой вооруженных сил страны и увеличить военные расходы, в том числе из-за России и Китая. Такое мнение выразил в понедельник президент США Дональд Трамп.

«Мы достигли рекордного финансирования Вооруженных сил США — $700 млрд в прошлом году, $716 млрд в этом году, $738 млрд [следующем] <…> У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем. Мы должны были что-то сделать», — сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в Северной Каролине. Трансляцию мероприятия вел телеканал C-Span.

По словам Трампа, ВС страны были «полностью истощены». «Теперь у нас есть прекрасные [истребители-бомбардировщики пятого поколения] F-35, [истребители] F-18, новые корабли, новые ракеты, у нас все новое», — добавил американский лидер.

В начале прошлого века военные расходы в США достигали 1% ВВП страны. В Первую мировую войну они возросли до 20% ВВП, а в годы Второй мировой в среднем составляли 31,8% ВВП. В 1945 году на оборону было потрачено $82 млрд ($1,1 трлн в пересчете на сегодняшние цены).(ТАСС)