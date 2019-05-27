Трамп заявил, что США пока не готовы заключить торговую сделку с Китаем

Соединенные Штаты пока не готовы к тому, чтобы прийти к заключению торгового соглашения с Китаем, однако надеются в будущем выработать соответствующий документ. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Я думаю, что они [Китай], вероятно, хотели бы заключить сделку на условиях, которые были до того, как они попытались пересмотреть их. Они хотели бы заключить сделку. Мы не готовы заключить сделку», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что в настоящее время из-за повышенных пошлин на китайские товары в американскую экономику поступают дополнительные средства. Кроме того, президент США выразил надежду, что в будущем Вашингтон и Пекин смогут заключить «отличную торговую сделку».(ТАСС)

| 2019-05-27T12:18:45+00:00 27 мая 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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