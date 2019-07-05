Трамп заявил, что США могут ввести дополнительные пошлины на товары из КНР

Соединенные Штаты могут ввести дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, если американские власти этого захотят. Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

«Мы ввели огромные пошлины [на китайские товары]. Если мы захотим, можем ввести существенно большие [пошлины]. Китай нарушил сделку, мы ведем с ними переговоры. Посмотрим, что произойдет», — отметил американский лидер

Он в очередной раз обвинил Пекин в нарушении условий торговой сделки, которую обе стороны фактически заключили весной. «Они вели с нами переговоры и хотели заключить сделку. У нас была сделка, и они ее нарушили. Они не должны были ее нарушать. Я думаю, что в следующий раз они бы не стали [ее нарушать]», — подчеркнул глава вашингтонской администрации.

Трамп добавил, что Китай «платит миллиарды и миллиарды долларов» в рамках введенных пошлин. По его версии, Пекин «до смерти хочет заключить» с США торговое соглашение.