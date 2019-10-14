Трамп заявил, что сирийские курды могут специально отпускать боевиков ИГ

«Мы не вмешиваемся в еще одну войну между народами, которые воевали друг с другом последние 200 лет. У Европы был шанс получить своих заключенных боевиков ИГ*, но они не захотели платить за это цену. «Пусть США платят», — сказали они. Курды могут освобождать некоторых из них, чтобы вовлечь нас (в конфликт — ред.)», — написал Трамп в Twitter.(РИА Новости)