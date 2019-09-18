Трамп заявил, что речи о войне с Ираном не идет

США «занимают очень сильную позицию» по Ирану, но не ведут речь о войне. Об этом заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп по прибытии в Сан-Диего, сообщает ТАСС.

«Есть много вариантов, посмотрим. Есть крайний вариант и другие (менее серьезные) варианты. Мы сейчас занимаем очень сильную позицию, — сказал он. — Я не говорил, что крайний вариант предусматривает войну. Я не говорил о таком крайнем варианте».

«Думаю, это (реакция США на нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии) показатель силы. США самые сильные в военном плане в мире, — сказал он. — Очень легко ударить, начать. Посмотрим, что произойдет». «Если что-то понадобится сделать, мы сделаем это без промедлений», — добавил Трамп.