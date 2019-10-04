Трамп заявил, что расследование по импичменту «разваливается» из-за лжи конгрессмена Шиффа

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что расследование, проводимое в рамках запущенной Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента, «разваливается на части», поскольку председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) скомпрометировал себя ложными заявлениями. Такую точку зрения американский лидер выразил в четверг во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.

«Я могу сказать, что Шифф доказал, что является лжецом. Мы знали об этом на протяжении трех лет, потому что они уже три года пытаются провести импичмент. Он лжец, абсолютный лжец. Я оставлю этот вопрос юристам, пусть они решают, но все расследование разваливается на части», — сказал он.(ТАСС)