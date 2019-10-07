Трамп заявил, что пришло время «выйти из этих нелепых бесконечных войн» в Сирии

Трамп, говоря о присутствии США в Сирии, заявил, что пришло время «выйти из этих нелепых бесконечных войн». (ТАСС)

| 7 октября 2019, 19:29 | (Пока оценок нет) (Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка... |