Трамп заявил, что пришло время «выйти из этих нелепых бесконечных войн» в Сирии View Larger Image Трамп, говоря о присутствии США в Сирии, заявил, что пришло время «выйти из этих нелепых бесконечных войн». (ТАСС) Редакция| 2019-10-07T15:57:30+00:00 7 октября 2019, 19:29| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Турция, Россия и Иран выступают за долгосрочное…Рассыпающийся политический треугольник МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Китай…Вашингтон готовится к санкциям, а Анкара к операциям В рубрике Грета Тунберг вновь изменила статус в соцсети Gallery Грета Тунберг вновь изменила статус в соцсети 7 октября 2019, 20:14 В Сирии рассказали, чем опасна для культуры страны военная операция Турции Gallery В Сирии рассказали, чем опасна для культуры страны военная операция Турции 7 октября 2019, 20:01 У Месси могут быть проблемы со въездом в Великобританию из-за Брекзита Gallery У Месси могут быть проблемы со въездом в Великобританию из-за Брекзита 7 октября 2019, 19:44 В США сочли «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе Gallery В США сочли «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе 7 октября 2019, 18:42 Иран временно отменил визы для иракцев Gallery Иран временно отменил визы для иракцев 7 октября 2019, 18:27