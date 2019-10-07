Трамп заявил, что пришло время «выйти из этих нелепых бесконечных войн» в Сирии

Трамп, говоря о присутствии США в Сирии, заявил, что пришло время «выйти из этих нелепых бесконечных войн». (ТАСС)

| 2019-10-07T15:57:30+00:00 7 октября 2019, 19:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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