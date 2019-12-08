Трамп заявил, что он «лучший друг Израиля»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем он, потому что, в отличие от его предшественников, он «сдержал свои обещания», передает Associated Press.

Трамп напомнил, что время пребывания на посту главы государства он признал Иерусалим израильской столицей и перенес туда американское посольство из Тель-Авива. В то время как его предшественники только высказывались по этому вопросу. Трамп выразил мнение, что они никогда и не собирались предпринять реальные действия.

«Но в отличие от других президентов, я сдержал свои обещания», — сказал он.

Президент Соединенных Штатов также обратил внимание на свое решение изменить более чем полувековую политику США на Ближнем Востоке путем признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которую Израиль завоевал у Сирии в войне 1967 года, и которую международное сообщество до сих пор не признало. (gazeta.ru)

| 2019-12-08T13:36:39+00:00 8 декабря 2019, 14:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss