Трамп заявил, что никогда не обещал скорого вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии. Он также не стал называть журналистам конкретные сроки их вывода. Выступление американского лидера транслировал в воскресенье телеканал Fox News.

«Мы уходим из Сирии, мы будем выводить оттуда наши войска, я никогда не говорил, что мы сделаем это настолько быстро», — сказал он. «Мы уходим из Сирии, но мы сделаем это таким образом, что мы не уйдем окончательно, пока с ИГ («Исламское государство», террористическая организация) не будет покончено», — подчеркнул Трамп, добавив, отвечая на уточняющий вопрос, что это произойдет в скором времени.

Президент также отметил, что борьбу с ИГ могут вести без участия США другие страны. «Мы помогаем другим странам, когда делаем это [боремся с ИГ], не стоит об этом забывать. Иран ненавидит ИГ еще больше, чем мы, насколько это возможно, Россия ненавидит ИГ еще больше, чем мы. Турция ненавидит ИГ, возможно, не так сильно как мы, но все это — страны, которые ненавидят ИГ, так что они тоже могут поучаствовать в борьбе [с ИГ]», — заявил президент.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США могут оставить часть военнослужащих на юге Сирии на неопределенный срок, несмотря на решение президента о полном выводе американского контингента из этой арабской страны.

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