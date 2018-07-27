Трамп заявил, что не знал о встрече сына с российским адвокатом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о намерении его сына Дональда Трампа-младшего встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой и другими гражданами России.

«Нет, я не знал о встрече с моим сыном Дональдом-младшим. Звучит, как будто кто-то старается выдумать истории, чтобы выбраться из несвязанного с этим затруднительного положения», — заявил Трамп в Twitter.Трамп также добавил, что вернулся прошлой ночью в Вашингтон из поездки, где его ждали «смехотворные новости», что спецпрокурор Роберт Мюллер и его «команда из 13 злых демократов не могут найти доказательств сговора». «Мошенническая охота на ведьм продолжается! Как глупо и несправедливо для нашей страны», — отметил Трамп.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн готов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру о том, что нынешний президент США знал о намерении его сына Дональда Трампа-младшего встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой и другими гражданами России. По информации телеканала, Коэн утверждает, что был свидетелем того, как Трамп-младший сообщил отцу о предложении россиян встретиться, и тот якобы дал согласие на это. Однако сообщалось, что Коэн не располагает аудиозаписями или иными доказательствами этого, кроме своего свидетельства.