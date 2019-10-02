Трамп заявил, что не предлагал вырыть ров на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в среду опроверг сообщения СМИ, согласно которым он предлагал вырыть на границе ров и запустить туда аллигаторов и интересовался приблизительной стоимостью такого проекта. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

«Сейчас пресса пытается представить все так, что я хотел вырыть на нашей южной границе ров, набитый аллигаторами и змеями с оградой под напряжением и острыми шипами. Я могу быть жестким по вопросу обеспечения безопасности на границе, но не настолько. Пресса сошла с ума. Лживые новости!» — написал президент.