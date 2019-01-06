Трамп заявил, что не обещал скорого вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп вновь отказался сообщить сроки вывода американских войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода, передает РИА Новости.
«Мы выведем наши войска… Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, в Сирии американское присутствие имело «огромный эффект».
Трамп заявил о выводе войск из Сирии в конце 2018 года. Разногласия по этому вопросу в администрации привели к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса и спецпредставителя по коалиции США Бретта Макгерка.