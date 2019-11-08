Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт.

«Я этого не сделаю», — ответил он на вопрос журналиста о заявлениях Китая, что условием для заключения первого этапа торговой сделки является отмена пошлин США, введённых ранее.

Он также настаивает на том, что подписание сделки произойдет в США, а не Европе, как ранее сообщали представители американской администрации. По словам Трампа, это произойдёт где-нибудь в «фермерском крае», «возможно в Айове».