Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт.
«Я этого не сделаю», — ответил он на вопрос журналиста о заявлениях Китая, что условием для заключения первого этапа торговой сделки является отмена пошлин США, введённых ранее.
Он также настаивает на том, что подписание сделки произойдет в США, а не Европе, как ранее сообщали представители американской администрации. По словам Трампа, это произойдёт где-нибудь в «фермерском крае», «возможно в Айове».
| 2019-11-08T23:59:06+00:00 9 ноября 2019, 03:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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