Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском министерстве обороны сообщил, что Пентагон может направить на Ближний Восток для противостояния Ирану до семи тысяч военнослужащих дополнительно. Перед этим газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность отправить в регион 14 тысяч военнослужащих, Пентагон это опроверг. Однако замминистра обороны США Джон Руд подтвердил, что возможность расширения контингента рассматривается. При этом не указывалось, в какую именно ближневосточную страну США намерены направить свои войска.