Трамп заявил, что Мюллеру не следует давать показания Конгрессу

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру, завершившему расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, не следует выступать на слушаниях в Конгрессе США 15 мая. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

«Зачем демократам в Конгрессе теперь понадобился Роберт Мюллер для дачи показаний? — задался он вопросом. — Они что, стремятся все переделать, потому что им очень не понравилось то, что в выводах [доклада по итогам расследования] ясно говорилось об отсутствии сговора?»

«Никакого преступления не было, оно было только с противоположной стороны (что удивительным образом не отражено в докладе), и не было никакого препятствия правосудию. Роберту Мюллеру не следует выступать на слушаниях. Нельзя позволить демократам все переделать», — заявил президент США.(ТАСС)