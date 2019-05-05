Трамп заявил, что Мюллеру не следует давать показания Конгрессу

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру, завершившему расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, не следует выступать на слушаниях в Конгрессе США 15 мая. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

«Зачем демократам в Конгрессе теперь понадобился Роберт Мюллер для дачи показаний? — задался он вопросом. — Они что, стремятся все переделать, потому что им очень не понравилось то, что в выводах [доклада по итогам расследования] ясно говорилось об отсутствии сговора?»

«Никакого преступления не было, оно было только с противоположной стороны (что удивительным образом не отражено в докладе), и не было никакого препятствия правосудию. Роберту Мюллеру не следует выступать на слушаниях. Нельзя позволить демократам все переделать», — заявил президент США.(ТАСС)

| 2019-05-05T22:59:40+00:00 6 мая 2019, 03:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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