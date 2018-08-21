Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном во второй раз

Президент США Дональд Трамп намерен вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters.

«Скорее всего, мы [встретимся], однако я не хочу комментировать этот вопрос», — ответил он, не приведя деталей относительно того, в какие сроки могут состояться новые переговоры. Он также обратил внимание на то, что у него «сложились прекрасные личные отношения с лидером Кимом».

«Я остановил ядерные испытания. Я остановил испытания ракет, Япония восхищена. Что произойдет дальше? Кто знает, посмотрим», — добавил Трамп.

Ему также был задан вопрос, предприняла ли КНДР какие-либо шаги по денуклеаризации. «Я убежден, что они предприняли», — ответил Трамп, но не привел аргументов на этот счет.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.



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