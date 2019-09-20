Трамп заявил, что мог бы нанести удар по Ирану, но предпочитает сдержанный подход

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мог бы в любую минуту нанести удар по Ирану, однако склоняется к более сдержанной позиции. Соответствующую точку зрения он изложил в пятницу журналистам на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

«Многие говорят, что надо сделать это [нанести удар по Ирану], иначе мы проявляем слабость. На мой же взгляд, мы демонстрируем силу», — сказал он. «Самое простое, что я мог бы сделать — это нанести удар по 15 важнейшим объектам в Иране. Я могу сделать это, все для этого готово. Все готово, но я не стремлюсь делать это», — добавил Трамп.

«Это заняло бы одну минуту. Я бы мог сделать это прямо здесь, специально для вас, и вы могли бы написать большую, хорошую новость на эту тему», — заявил он собравшимся журналистам. «Я думаю, что намного больше силы требуется для того, чтобы делать это так, как мы сейчас делаем. Я думаю, что позицией сильного человека было бы продемонстрировать немного сдержанности. Намного проще пойти другим путем», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, стратегия США в отношении Ирана работает, поскольку положение в этой стране ухудшается. «Дела у них идут намного хуже, чем когда-либо прежде. У них беспорядки на улицах, у них в Иране огромное количество проблем», — утверждал он. «Я думаю, что сдержанность — это хорошо», — подчеркнул глава Белого дома.