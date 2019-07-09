Трамп заявил, что Иран ведет себя неконструктивно

Иранские власти ведут себя на международной арене неконструктивно, им следует быть осторожнее. Такое мнение выразил во вторник президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

Журналисты попросили главу государства прокомментировать решение Тегерана обогащать уран. «Посмотрим, что произойдет с Ираном. Иран сейчас делает много плохого и ему лучше быть очень осторожным», — подчеркнул американский президент.