Трамп заявил, что импичмент лишь поможет ему выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп считает, что организованное демократами расследование по импичменту лишь поможет ему выиграть выборы 2020 года.
«Думаю, это нас приведет прямо к победе на тех выборах», — заявил Трамп, выступая во Флориде на митинге своих сторонников.
«Мы просто полностью выиграли последние две недели», — добавил американский президент, имея в виду проходившие в конгрессе слушания по импичменту.
Избиратели-демократы практически единодушно поддерживают импичмент Трампу, в то время как республиканцы в подавляющем большинстве выступают против. Некоторые сторонники импичмента выражали опасения, что он может лишь сплотить электорат Трампа в преддверии выборов.(РИА Новости)