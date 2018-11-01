Трамп заявил, что говорит правду, когда может

Президент США Дональд Трамп признал, что не всегда говорит правду в своих публичных выступлениях.

Как сообщает ТАСС, комментировать этот вопрос американскому лидеру пришлось в интервью телекомпании ABC.

Ее корреспондент и телеведущий Джонатан Карл, входящий в пресс-пул Белого дома, напомнил республиканцу Трампу о данном им в ходе предвыборной кампании обещании «никогда не лгать» согражданам в случае победы на выборах 2016 года. Республиканская партия США взяла на президентских выборах 2016 года верх над Демократической, которую представляла Хиллари Клинтон.

«Я стараюсь <…> Я всегда хочу говорить правду. Когда могу, я говорю правду», — ответил на расспросы журналиста руководитель администрации США. При этом Трамп в очередной раз упрекнул Карла и в целом американские средства массовой информации в том, что и они далеко не всегда говорят правду о нынешнем президенте США.

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