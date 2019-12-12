Трамп заявил, что евреи США обязаны голосовать за него на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что у евреев в Соединенных штатах нет иного выбора, кроме как поддержать его на выборах 2020 года, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщает CNN, об этом Трамп завил в ходе выступления на заседании Израильско-американского совета США во Флориде.

«Большинство из вас занимается недвижимостью, я хорошо вас знаю. У вас нет другого выбора, вы должны голосовать за меня», — сказал глава Белого дома.

Трамп напомнил, что кандидат на президентских выборах 2020 года демократ Элизабет Уоррен планирует ввести в стране налог на богатство.

«Вы не будете голосовать за налог на богатство. Даже если я вам не нравлюсь, вы все равно будете моими самыми верными сторонниками, потому что как только демократы победят то вы за 15 минут лишитесь бизнеса», — сказал Трамп.

Участники заседания встретили заявление Трампа со смехом и аплодисментами. Некоторые участники встречи прокричали «еще 4 года».

Демократ Элизабет Уоррен предложила увеличить на два процента налоги для лиц с капиталов выше 50 млн долларов, и на 1 процент для миллиардеров.