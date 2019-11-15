Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить бывшего вице-президента Джозефа Байдена на выборах в ноябре следующего года. Американский лидер выступал перед своими сторонниками в штате Луизиана.

«У меня не было опыта на прошлых [президентских] выборах, но мы одержали верх над династией Бушей, затем мы одержали верх над династией Клинтонов, после чего мы одержали верх над весьма жуликоватой группой Обамы <…> Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю», — сказал президент.

По словам Трампа, республиканцы просят его сохранить начатую демократами процедуру импичмента в связи с тем, что она привела к росту популярности Республиканской партии в стране. Американский лидер при этом подверг критике «совершенно безумных, сумасшедших демократов, левых радикалов и их партнеров из СМИ».