Трамп заявил, что для его визита в КНДР сейчас неподходящее время

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сейчас, вероятно, не самое подходящее время для его визита в КНДР. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на встрече в Белом доме с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает ТАСС.

Президента попросили прокомментировать информацию о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в направленном в августе письме пригласил его в КНДР. «Отношения [между главами двух государств] очень хорошие, но я бы не хотел это комментировать. Я просто не думаю, что это целесообразно комментировать», — подчеркнул Трамп.

На вопрос о том, намерен ли он посетить Пхеньян, американский лидер ответил: «Скорее всего, нет. Я не думаю, что он готов и что мы готовы к этому». «Я бы сделал это когда-нибудь позднее, в зависимости от того, что произойдет. Я уверен, он (Ким Чен Ын) также с удовольствием посетил бы Соединенные Штаты. Нам еще надо много чего сделать», — заключил глава вашингтонской администрации.