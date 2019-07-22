Трамп заявил, что будет сидеть и ждать участи Ирана

Президент США Дональд Трамп признался, что ему все меньше хочется договариваться с Ираном.

«Честно говоря, мне становится сложнее хотеть заключить сделку с Ираном», — сказал он в понедельник журналистам.

Он еще раз повторил, что иранским военным не стоило сбивать американский беспилотник. По его словам, США готовы «к самому худшему». Трамп также отметил, что Иран находится в сложной экономической ситуации с инфляцией 75%.

«Я просто буду сидеть и ждать. Они очень бедная страна. Посмотрим, что будет», — добавил он.

| 2019-07-22T22:14:10+00:00 22 июля 2019, 23:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss