Трамп заявил, что будет сидеть и ждать участи Ирана

Президент США Дональд Трамп признался, что ему все меньше хочется договариваться с Ираном.
«Честно говоря, мне становится сложнее хотеть заключить сделку с Ираном», — сказал он в понедельник журналистам.
Он еще раз повторил, что иранским военным не стоило сбивать американский беспилотник. По его словам, США готовы «к самому худшему». Трамп также отметил, что Иран находится в сложной экономической ситуации с инфляцией 75%.
«Я просто буду сидеть и ждать. Они очень бедная страна. Посмотрим, что будет», — добавил он.