Трамп заявил, что Болтон сдерживал его «более жесткие» идеи

Трамп заявил, что он попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. Болтон добивался смены власти в Венесуэле путем экономического давления. СМИ США не раз писали о том, что Трампа раздражала неудача этой стратегии. При этом Болтон считается «ястребом» и сторонником жестких мер во внешней политике. С его именем связывают в том числе выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности.