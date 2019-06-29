Трамп заявил, что администрация Обамы отнеслась к Турции несправедливо

Турция рассчитывает на сохранение солидарности в отношениях с США.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20, сообщает Агентство Анадолу.

«Прежде всего, нас объединяет стратегическое партнерство. И оно поощряет наше сотрудничество в разных сферах. Уверен, что солидарность в наших отношениях продолжится в аналогичном ключе», — сказал Эрдоган.

До встречи с Эрдоганом Трамп прокомментировал журналистам вопрос приобретения Турцией российских ЗРК С-400.

«Президент Эрдоган хотел приобрести ЗРК Patriot во времена президентства Обамы, но ему отказали. Администрация Обамы отнеслась к Турции несправедливо. Вопрос приобретения С-400 — запутанная тема. Мы рассматриваем разные пути решения и должны быть справедливыми по отношению к Турции», — сказал Трамп.

Президент отметил, что Турция является членом НАТО, другом и крупным торговым партнером США.

«Турция — наш друг, мы многого достигли вместе, мы большие торговые партнеры, и мы еще сильнее расширим торговлю. Товарооборот на данный момент составляет 75 миллиардов долларов. Это очень мало. Необходимо довести его до более 100 миллиардов долларов», — сказал Трамп.

По его словам, отношения Турции и США развиваются с каждым днем.

«Мы намерены увеличить торговлю в четыре раза. Наши отношения развиваются и в военной сфере. Мы ожидаем больших военных закупок (Турцией) из США», — сказал Трамп.

Президент также сообщил о своем намерении посетить Турцию, но не назвал точную дату.