Трамп запросил $4,5 млрд для устранения кризиса на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса выделение $4,5 млрд для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в среду газета The Washington Post.

Запрос включает в себя выделение $3,3 млрд на гуманитарную помощь, а также $1,1 млрд на осуществление работы погранслужбы. «Ситуация становится все тяжелее с каждым днем. Поток мигрантов и вызванный ими гуманитарный кризис стремительно подавляют возможности федерального правительства», — говорится в заявлении Белого дома. Запрос также включает выделение $377 млн на проведение операций Пентагона и Национальной гвардии на границе.