Трамп запросил $4,5 млрд для устранения кризиса на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса выделение $4,5 млрд для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в среду газета The Washington Post.

Запрос включает в себя выделение $3,3 млрд на гуманитарную помощь, а также $1,1 млрд на осуществление работы погранслужбы. «Ситуация становится все тяжелее с каждым днем. Поток мигрантов и вызванный ими гуманитарный кризис стремительно подавляют возможности федерального правительства», — говорится в заявлении Белого дома. Запрос также включает выделение $377 млн на проведение операций Пентагона и Национальной гвардии на границе.

| 2019-05-01T21:17:05+00:00 2 мая 2019, 03:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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