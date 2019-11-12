Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Об этом рассказал под присягой экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

Выступая перед конгрессом, Андерсон заявил, что Госдеп готовил заявление, осуждающее Россию за обострение ситуации в Керченском проливе, которое было заблокировано Белым домом.

Когда Андерсон сообщил о запрете спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру, его соверник предположил, что Трамп хочет получить больше информации об инциденте.

Он также отметил, что когда ситуация прояснилась, заявления от Белого дома так и не последовало.