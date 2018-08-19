Трамп заменил выбранную женой мебель в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заменил в Белом доме мебель, которую выбрала его жена Мелания. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники, передаетМ The New York Times.

По данным издания, жена американского лидера, которая была ранее фотомоделью и предпочитает современную мебель, выбрала ее для Белого дома за несколько месяцев, прежде чем она переехала к мужу в Вашингтон. Трампу же наоборот нравится мебель в стиле французского короля Людовика XIV, который соединяет элементы классицизма и барокко. При отсутствии своей жены, он поменял мебель в президентской резиденции.

По словам представительницы первой леди, смена мебели в Белом доме было решением обеих Трампов.

«Они оба выбрали декор», — сообщила она.

В окружении Мелании сообщили, что она смогла избежать утечек информации в прессу, потому что сделала так, что восточное крыло Белого дома работало независимо от западного. У нее работает малое количество прислуги, а именно 10 человек. Для сравнения, на Мишель Обаму и Лору Буш работало больше 25 человек.

У жены американского президента описывают ее как привлекательную, остроумную женщину, но, как и ее муж, она часто игнорирует советы помощников и доверяет своим инстинктам. Кроме того, Мелания говорит, как отвечать своим сотрудникам на сообщения СМИ, которые ее не устраивают.

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