Трамп закрывает иммиграцию в США для лиц без медстраховки

Иностранцам, ходатайствующим об иммиграции в США, будут отказывать во въезде в страну, если они не докажут, что способны либо самостоятельно, либо по страховке оплачивать медицинские расходы. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу, 4 октября, президент США Дональд Трамп. Президент обосновал свое решение тем, что иммигранты, не способные оплачивать медицинские счета, становятся обузой для больниц и налогоплательщиков, сообщает Русская Служба DW.

Иностранцы должны будут в течение 30 дней после въезда в США либо предъявить медицинскую страховку, либо доказать, что они располагают достаточными финансовыми средствами для оплаты медицинских счетов самостоятельно.