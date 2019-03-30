Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер выступил с таким заявлением после того, как внешнеполитическое ведомство США пригрозило наложить на Россию экономические и дипломатические санкции из-за «отправки войск» в Боливарианскую Республику.

«Возможно, мы начнем говорить в какой-то момент. Я буду разговаривать со многими людьми — возможно, с президентом Путиным, возможно, с президентом Си», — сказал он.

| 2019-03-30T10:45:33+00:00 30 марта 2019, 12:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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