Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер выступил с таким заявлением после того, как внешнеполитическое ведомство США пригрозило наложить на Россию экономические и дипломатические санкции из-за «отправки войск» в Боливарианскую Республику.

«Возможно, мы начнем говорить в какой-то момент. Я буду разговаривать со многими людьми — возможно, с президентом Путиным, возможно, с президентом Си», — сказал он.