Трамп захотел бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности изучить возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами, передает РИА «Новости».

Источник в Белом доме рассказал, что сотрудники администрации Трампа были ошарашены таким предложением.

«Они (ураганы) начинают формироваться у побережья Африки, а когда они движутся по Атлантике, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?» — передает источник слова Трампа.

Один из высокопоставленных чиновников защитил точку зрения Трампа и сказал, что это не повод для тревоги, поскольку цель президента — «не допустить, чтобы катастрофический ураган обрушился на материк». Он добавил, что его цель «неплохая».

Отмечается, что еще администрация Эйзенхауэра в 1950-х задумывалась о том, чтобы взорвать ядерную бомбу над центром урагана для противодействия конвекционным потокам. Тогда идею разработал правительственный ученый.