Трамп забрал пресс-секретаря у собственной жены

Пресс-секретарь первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришам станет официальным представителем Белого дома. Об этом Меланья написала в твиттере.

По словам Меланьи, Гришам станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома

Первая леди заявила, что не может представить себе лучшей кандидатуры, чем Гришам.

Стефани Гришам работает с Меланьей Трамп с 2015 года. Она сменит на посту Сару Сандерс, которая объявила об уходе в начале месяца.

«Рада, что Стефани работает на обе стороны», — написала Меланья.

При Сандерс прервалась практика регулярных брифингов для прессы. По мнению Трампа, пресса освещает его слова «грубо и неточно». Теперь представители Белого дома стали чаще отвечать на вопросы журналистов в неформальной обстановке.

| 2019-06-25T21:57:46+00:00 25 июня 2019, 23:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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