Трамп забрал пресс-секретаря у собственной жены

Пресс-секретарь первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришам станет официальным представителем Белого дома. Об этом Меланья написала в твиттере.

По словам Меланьи, Гришам станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома

Первая леди заявила, что не может представить себе лучшей кандидатуры, чем Гришам.

Стефани Гришам работает с Меланьей Трамп с 2015 года. Она сменит на посту Сару Сандерс, которая объявила об уходе в начале месяца.

«Рада, что Стефани работает на обе стороны», — написала Меланья.

При Сандерс прервалась практика регулярных брифингов для прессы. По мнению Трампа, пресса освещает его слова «грубо и неточно». Теперь представители Белого дома стали чаще отвечать на вопросы журналистов в неформальной обстановке.