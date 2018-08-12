Трамп заблокировал доступ 41 человека к своему аккаунту в «Твиттере».

Защитники свободы слова заявили, что президент США Дональд Трамп продолжает блокировать десятки пользователей соцсети «Твиттер», несмотря на постановление суда, согласно которому такие действия нарушают Первую поправку к Конституции США.

Институт Найта в защиту Первой поправки (The Knight First Amendment Institute) при Колумбийском университете в Нью-Йорке направил письмо в Министерство юстиции США, в котором уведомил о том, что Трамп все еще блокирует доступ 41 человека к своему аккаунту в «Твиттере».

Группа, выступающая в защиту свободы слова, отмечает, что все эти пользователи были заблокированы после того, как в своих твитах негативно высказывались о Трампе или его политике.

«Первая поправка запрещает президенту блокировать пользователей «Твиттера» просто потому, что они его критиковали», – заявил юрист Института Найта Кейти Фаллоу.

Судья федерального суда в Нью-Йорке Наоми Рис Баквалд постановила 23 мая, что Трамп обязан восстановить доступ к своему аккаунту в «Твиттере» для семи человек, обратившихся по этому поводу в суд. Истцы добились восстановления доступа к аккаунту президента США в июне. В заключении судьи Баквалд не упоминалось определенное число пользователей, которых Трамп должен был разблокировать.

В мае Баквалд постановила, что критики, комментирующие твиты Трампа в этой популярной социальной сети, имеют право высказывать свое мнение и что, если Трамп будет блокировать их, он нарушит конституционные гарантии свободы слова

Дональд Трамп использует свой аккаунт в «Твиттере», на который подписаны около 54 миллионов пользователей соцсети, для продвижения своей политики и критики оппонентов, которые, будучи заблокированными, не могут напрямую ответить на «твиты» президента.

Белый дом не прокомментировал письмо Института Найта, однако Минюст США в поданной во вторник 8 августа апелляции против решения нью-йоркского суда заявил, что постановление судьи Баквалд было «абсолютно неправильно истолковано».

Аккаунт Трампа «принадлежит Дональду Трампу как частному лицу», и он ведет его от своего имени, а не от имени правительства», говорится в апелляции.

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