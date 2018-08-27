Трамп взял на прицел НАФТА

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разорвать Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), в то время как обсуждает новую договоренность с Мексикой и начинает переговоры с Канадой, сообщает «Голос Америки».

Выступая в понедельник в Овальном кабинете, Трамп сказал, что новое соглашение, которое он назовет «Торговым соглашением между США и Мексикой», положит конец НАФТА.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, выступая по конференц-связи, выразил надежду, что Канада со временем также будет включена в соглашение.

Трамп заявил, что звонок был организован с целью «отпраздновать взаимопонимание», которого удалось достичь сторонам. «Это невероятная сделка для обеих сторон», – сказал он.

Представитель канадского министра иностранных дел Адам Остин сказал, что Канада поддерживает постоянную связь с переговорщиками по НАФТА.

«Мы подпишем новое соглашение НАФТА только в том случае, если оно будет благоприятно для Канады и для среднего класса», – подчеркнул он, добавив, что для заключения нового договора «нужна подпись Канады».

Трамп заявил, что переговоры с Канадой еще не начались, и призвал страну вести переговоры честно и справедливо, пригрозив обложить пошлинами канадские автомобили, если не получит желаемого.

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