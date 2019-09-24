Трамп высказался насчет силового воздействия США на КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас не рассматривают возможность проведения силовых действий в отношении КНДР, чтобы добиться денуклеаризации республики. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление американский лидер сделал перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп подчеркнул что, у США хорошие отношения с КНДР и ее лидером Ким Чен Ыном.

По его словам, у американской стороны отсутствуют причины для проведения силовых действий против Северокорейской республики.

| 2019-09-24T09:50:20+00:00 24 сентября 2019, 11:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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