Трамп высказался насчет силового воздействия США на КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас не рассматривают возможность проведения силовых действий в отношении КНДР, чтобы добиться денуклеаризации республики. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление американский лидер сделал перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп подчеркнул что, у США хорошие отношения с КНДР и ее лидером Ким Чен Ыном.

По его словам, у американской стороны отсутствуют причины для проведения силовых действий против Северокорейской республики.