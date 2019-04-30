Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императору Акихито

Президент США Дональд Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императору Акихито и его супруге императрице Митико, говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.
«От лица американского народа первая леди и я (Трамп – ред.) выражаем глубокую признательность Его Величеству императору Акихито и Ее Величеству императрице Митико. Так как эра Хэйсэй подходит к концу, и новое поколение готовится унаследовать трон, я хочу признать огромную важность, которую США придают близким отношениям с Японией», — отмечается в заявлении.
Трамп написал, что император Акихито пять раз принимал американских президентов в Японии и находился на троне с момента завершения холодной войны до сегодняшнего дня. По его словам, двусторонние отношения США и Японии были особенно необходимы, чтобы справляться с глобальными трудностями тех времен.
«Мелания и я имели честь стать гостями Его Величества в 2017 году, и мы надеемся продолжить традицию партнерства и сотрудничества с Японией, нашим замечательным союзником, в новой эре», — отметил президент США.
| 2019-04-30T08:51:30+00:00 30 апреля 2019, 11:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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