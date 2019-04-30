Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императору Акихито

«От лица американского народа первая леди и я (Трамп – ред.) выражаем глубокую признательность Его Величеству императору Акихито и Ее Величеству императрице Митико. Так как эра Хэйсэй подходит к концу, и новое поколение готовится унаследовать трон, я хочу признать огромную важность, которую США придают близким отношениям с Японией», — отмечается в заявлении.

Трамп написал, что император Акихито пять раз принимал американских президентов в Японии и находился на троне с момента завершения холодной войны до сегодняшнего дня. По его словам, двусторонние отношения США и Японии были особенно необходимы, чтобы справляться с глобальными трудностями тех времен.