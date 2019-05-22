Трамп выдвинул кандидатуру Барбары Барретт на пост министра ВВС США

Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил о выдвижении кандидатуры Барбары Барретт на пост министра ВВС США, который покидает Хезер Уилсон. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

«Я рад объявить о назначении Барбары Барретт из Аризоны и бывшего председателя [финансируемого правительством исследовательского центра] Aerospace Corporation на пост министра ВВС. Она будет выдающимся министром!» — написал глава государства. Теперь ее кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса.

68-летняя Барретт работала в банковской сфере, бизнесе, а также занимала должность посла США в Финляндии (2008-2009).(ТАСС)