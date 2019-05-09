Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона. Как передает Газета.Ru, об этом она написала в своем твиттере.

В настоящее время Шанахан является исполняющим обязанности главы Пентагона.

«Президент намерен выдвинуть Патрика Шанахана в министры обороны», — заявила Сандерс.

Она отметила, что Шанахан в последние месяцы доказал свой высокий уровень квалификации, который позволит ему и дальше возглавлять министерство.

| 2019-05-10T00:51:48+00:00 10 мая 2019, 07:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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