Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона. Как передает Газета.Ru, об этом она написала в своем твиттере.

В настоящее время Шанахан является исполняющим обязанности главы Пентагона.

«Президент намерен выдвинуть Патрика Шанахана в министры обороны», — заявила Сандерс.

Она отметила, что Шанахан в последние месяцы доказал свой высокий уровень квалификации, который позволит ему и дальше возглавлять министерство.