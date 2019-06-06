Трамп выделил около $19 млрд пострадавшим от стихийных бедствий американцам

Президент США Дональд Трамп подписал указ о федеральной помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Сообщение об этом он разместил в четверг в Twitter.

«Только что подписал указ, чтобы помочь американцам, пострадавшим от недавних катастрофических ураганов, — написал глава государства. — Это важно для американских фермеров и владельцев ранчо, для Джорджии, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины и Калифорнии. Пуэрто-Рико также должен любить президента Трампа».

Как отмечает телеканал CNN, речь идет об ассигнованиях в размере $19,1 млрд. Компенсации получат американцы, в последние годы понесшие ущерб от наводнений, ураганов и лесных пожаров.(ТАСС)

| 2019-06-06T23:49:59+00:00 7 июня 2019, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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