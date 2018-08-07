Трамп: «Всякий, кто ведет бизнес с Ираном, не сможет вести бизнес с США»

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что новые американские санкции против Ирана являются «самыми колкими санкциями из тех, что когда-либо вводились» и предупредил, что страны, сотрудничающие с Ираном, не смогут сотрудничать с США.

«В ноябре они будут подняты на более высокий уровень. Всякий, кто ведет бизнес с Ираном, не сможет вести бизнес с США. Я прошу о мире во всем мире, не меньше!» – написал он в Твиттере.

Восстановленные Соединенными Штатами санкции против Тегерана начали действовать во вторник.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран должен начать вести себя, как «нормальная страна».

Он сказал, что санкции затронут широкий спектр отраслей иранской промышленности, включая автопром, торговлю золотом, добычу угля и производство стали.

Кроме того, иранскому правительству больше не разрешат закупать американские и европейские самолеты, а также американские банкноты.

Физическим лицам и компаниям, работающим в этих отраслях, было дано 90 дней на то, чтобы свернуть свою деятельность. Этот период истек в понедельник.

Санкции против экспорта иранских энергоносителей будет восстановлены в ноябре.

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