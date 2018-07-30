Трамп вступил в конфронтацию со СМИ

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на представителей СМИ. В воскресенье, 30 июля, после встречи в Белом доме с владельцем газеты New York Times, Трамп на своей странице в твиттере вновь употребил в адрес представителей прессы понятие «враг народа». Издатель NYT Артур Грегг Сульцбергер в свою очередь пояснил, что он во время встречи раскритиковал Трампа за его «словесные выпады».

По рассказу Сульцбергера, разговор протекал «конфронтационно».

По мнению Сульцбергера, исполненные ненавистью речи Трампа «вносят свой вклад в увеличение угроз в адрес журналистов и приведут к насилию». Он также попросил Трампа пересмотреть свое поведение. Сульбергер заявил, что встреча с Трампом была инициирована Белым домом. Подобные мероприятия, нацеленные на взаимное знакомство, время от времени проводятся. При этом, по словам издателя NYT, он принял приглашение лишь затем, чтобы предупредить Трампа, что его постоянные нападки на СМИ могут привести к опасным последствиям.

Сам Трамп о разговоре с Сульцбергером первым сообщил в твиттере в воскресенье утром. По словам президента США, встреча была «очень хорошей и интересной». Помимо этого, Трамп написал: «Мы провели много времени, разговаривая о большом количестве «фейковых новостей», которые распространяются СМИ, а также о том, как они привели к появлению фразы «враг народа». О критических высказываниях Сульцбергера Трамп не упомянул.

Однако спустя несколько часов Трамп отреагировал на сообщение Сульцбергера, опубликовав еще несколько сообщений. Трамп пожаловался, что «неудачники» из New York Times не пишут ничего, кроме «плохих историй» даже об «очень позитивных событиях».

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