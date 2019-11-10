Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне. Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября 2019 года», — говорится в заявлении.

«Они обсудят прогресс союзников по НАТО в деле увеличения оборонных расходов и обеспечения более справедливого распределения взносов в бюджет. Президент также подчеркнет важность укрепления обороны альянса НАТО и сдерживания внешних угроз, сохранения особого внимание в отношении борьбы с терроризмом», — отмечается в документе. Кроме того, Трамп и Столтенберг затронут тему киберугроз, отмечает пресс-служба.

| 2019-11-09T23:42:42+00:00 10 ноября 2019, 04:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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