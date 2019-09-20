Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом в Овальном кабинете Белого дома.

«Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

По данным портала Axios, о посещении Цукербергом Белого дома заранее объявлено не было.

«Он [Цукерберг] провел хорошую, конструктивную встречу с президентом Трампом», — цитирует портал слова пресс-секретаря Facebook.

Ранее газета Politico сообщала, что основатель соцсети должен на этой неделе встретится с законодателями Конгресса США, чтобы обсудить вопрос регулирования интернета.(ТАСС)

| 2019-09-20T10:02:23+00:00 20 сентября 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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